Kilise saldırısında araç Polonya'dan gelmiş! Ölen kişiye kapıyı teröristler açmış! Silah tutukluk yapınca...
İSTANBUL Sarıyer'deki İtalyan Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırıda yeni ayrıntılar. Saldırganların kaçtığı aracın 1 yıl önce Polonya'dan geldiği ve o günden sonra hiç kullanılmadığı ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan'a ayin yapılan salonun kapısını iki teröristin açıp içeri aldıkları belirlendi. Saldırıyı Rus uyruklu teröristin yaptığı, Özbek uyruklu teröristin silahı tutukluk yapınca kaçtıkları tespit edildi. Arkasında kim olduğu araştırılıyor...
Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne dün saat 11.40 sıralarında pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 52 yaşındaki yüzde 80 zihinsel engelli Tuncer Murat Cihan hayatını kaybederken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalandı. Saldırıdan kısa süre sonra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanların sayıları 51'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun telefonu açtığı Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve çocuklarının olay anında kilisede olduğu öğrenildi.
Gözaltındakilerin 23'ü sınır dışı ediliyor
Operasyona ve şüphelilere ait yeni bilgiler ortaya çıktı. Gözaltına alınanların Tacikistan, Rusya ve Türkiye vatandaşı oldukları belirlendi. 150 kişilik özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında önce şüphelilerin araçları tespit edildi. Aracın yol güzergahını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ne gittiğini belirledi. Burada tespit ettikleri adreslerin yakınlarında kar maskelerini de bulan ekipler adreslere operasyon yaptı.
Operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. ile birlikte saldırıyla ilgisi olduğu tespit edilen 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken 28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına da başlandığı öğrenildi.
Araç 1 yıl önce Polonya'dan getirilmiş
Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 sene önce Polonya'dan Türkiye'ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlendi. Aracı getiren kişinin ise iki gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenildi. Ayrıca olay günü saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden A.K.'nin silahının tutukluk yapması sonucu, şüphelilerin panik yapıp kaçtığı kaydedildi.