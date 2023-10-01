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Kılıçlar çekildi, oklar atıldı! Tarih yeniden canlandı

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Kılıçlar çekildi, oklar atıldı! Tarih yeniden canlandı

Sivas'ta "Erasmus Gelenekten Geleceğe, Spordan Kardeşliğe" projesi kapsamında "Geleneksel Spor Festivali" gerçekleştirildi.

Kılıçlar çekildi, oklar atıldı! Tarih yeniden canlandı

Kepenk Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği aracılığıyla Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen festival, Hamidiye Millet Bahçesi'nde düzenlendi.

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Kılıçlar çekildi, oklar atıldı! Tarih yeniden canlandı

Sivas Eğitim Sosyal Kültürel Araştırmalar Derneği tarafından organize edilen, İsveç, Makedonya ve Bosna Hersek'ten proje ortaklarının da katılım gösterdiği festival kapsamında tarihi savaş canlandırması yapıldı, atlı cirit gösterisi sunuldu.

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Kılıçlar çekildi, oklar atıldı! Tarih yeniden canlandı

Festival kapsamında, katılımcılara Osmanlı ve Sivas yemekleri ikram edildi.

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Kılıçlar çekildi, oklar atıldı! Tarih yeniden canlandı
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