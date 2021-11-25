Kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısının paylaşımı yürekleri dağladı: Gerçekleştirmek istediği...

Katil Can Göktuğ Boz, ifadesinde "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım. Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi.