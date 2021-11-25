Kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısının paylaşımı yürekleri dağladı: Gerçekleştirmek istediği...
Geçtiğimiz haftalarda canice katledilen mimar Başak Cengiz'in nişanlısı Can Göktuğ'un paylaşımı yürekleri dağladı.
İstanbul Ataşehir'de mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürüldü.
Korkunç olayın ardından yakalanan canavar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Katil Can Göktuğ Boz, ifadesinde "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım. Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi.
Katilin avukat annesi ise cani Boz'un psikolojisinin bozuk olduğunu belirtti ve gözlem altında tutulup tedavi edilmesini istedi.