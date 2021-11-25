BIST 1.827
DOLAR 12,13
EURO 13,63
ALTIN 700,80

Kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısının paylaşımı yürekleri dağladı: Gerçekleştirmek istediği...

Kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısının paylaşımı yürekleri dağladı: Gerçekleştirmek istediği...

Geçtiğimiz haftalarda canice katledilen mimar Başak Cengiz'in nişanlısı Can Göktuğ'un paylaşımı yürekleri dağladı.

Kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısının paylaşımı yürekleri dağladı: Gerçekleştirmek istediği...

İstanbul Ataşehir'de mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürüldü.

115
Kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısının paylaşımı yürekleri dağladı: Gerçekleştirmek istediği...

Korkunç olayın ardından yakalanan canavar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

215
Kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısının paylaşımı yürekleri dağladı: Gerçekleştirmek istediği...

Katil Can Göktuğ Boz, ifadesinde "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım. Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi.

315
Kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısının paylaşımı yürekleri dağladı: Gerçekleştirmek istediği...

Katilin avukat annesi ise cani Boz'un psikolojisinin bozuk olduğunu belirtti ve gözlem altında tutulup tedavi edilmesini istedi.

415