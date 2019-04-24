Kılıçdaroğlu'na 'Gittiğin yeri hak edeceksin' diyen Yusuf Güney'e Atilla Taş sert çıktı

"Benim göstermiş olduğum tepkiyi yanlış yerlere çekip laf kalabalığı laf cambazlığı yapmayın. Benim burada söylemek istediğimi siz çok iyi anladınız. Gideceğiniz yerde madem ki tepki göreceğinize inanıyorsanız, durduk yerde acılı aileyi orada kışkırtmayacaksınız. Konu kapanmıştır, yanlış yapılabilir, yapılan zaten yanlıştır. Şiddeti kınıyoruz, her türlü şiddete karşıyız, hele ki Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan şiddet, o duruma düşmesi gerçekten üzücü bir durum. Ben söylemek istediğim şey şu; acılı bir ailenin yanında o şekilde açıklama yapamazsınız."