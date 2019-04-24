Kılıçdaroğlu'na 'Gittiğin yeri hak edeceksin' diyen Yusuf Güney'e Atilla Taş sert çıktı
Şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz gün Ankara’daki şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Önce gittiğin yeri hakedeceksin” yorumunu yapmıştı. Şarkıcının bu sözlerine meslektaşı Atilla Taş’ın cevabı sert oldu.
Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı sonrasında Instagram hesabında, üzerinde asker üniformasıyla uçakta çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Güney: “Kimse kusura bakmasın. Gideceğin yere dikkat edeceksin, hak edeceksin önce. Terörü ve tüm yardım yatakçılarını şiddetle kınıyor ve lanet okuyoruz. Önce terörü lanetleyin sonra şiddeti kınarsınız“ demişti.
Şarkıcının bu sözleri sosyal medyada olay olurken tepkiler de çığ gibi büyümüştü.
Güney, gelen tepkilerin ardından Instagram hesabından bir video paylaştı. Arabada çektiği videoda şarkıcı, şunları söyledi:
"Benim göstermiş olduğum tepkiyi yanlış yerlere çekip laf kalabalığı laf cambazlığı yapmayın. Benim burada söylemek istediğimi siz çok iyi anladınız. Gideceğiniz yerde madem ki tepki göreceğinize inanıyorsanız, durduk yerde acılı aileyi orada kışkırtmayacaksınız. Konu kapanmıştır, yanlış yapılabilir, yapılan zaten yanlıştır. Şiddeti kınıyoruz, her türlü şiddete karşıyız, hele ki Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan şiddet, o duruma düşmesi gerçekten üzücü bir durum. Ben söylemek istediğim şey şu; acılı bir ailenin yanında o şekilde açıklama yapamazsınız."