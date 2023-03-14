Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasındaki yüzde14'lük fark olay olmuştu! MAK'tan açıklama geldi
MAK Danışmanlık tarafından hazırlandığı iddia edilen anket sonuçlarında Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yüzde 14'lük fark sosyal medyada günün konusu olurken, anket çalışmasıyla ilgili açıklama geldi. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, söz konusu sonuçları yalanlarken böyle bir anket çalışmalarının olmadığını duyurdu.
14 Mayıs seçimleri öncesi sosyal medyada paylaşılan 'son seçim anketi' gündem yarattı. Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru hızla ilerlerken, anket şirketleri de saha çalışmalarına hız verdi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesinin ardından yeni seçim anketleri merak konusu olurken, sosyal medyada paylaşılan bir anketteki oranlar gündem yarattı.
Sosyal medyada MAK Danışmanlık tarafından hazırlandığı iddia edilen anket sonucunda Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 43; Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 57 oranında oy aldığı görüldü.
Sadece 3 ilde yapıldı iddiası
Söz konusu anket sonucu gündem yaratırken, yeni iddialar da peş peşe geldi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar anketin sadece Rize, Tunceli ve Yalova'da yapıldığı iddialarını paylaştı.