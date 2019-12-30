Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu Libya tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun CHP ve İYİ Parti ziyaretlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan Libya tezkeresiyle ilgili olarak ortak bir karar alınması amacıyla ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Libya tezkeresi için görüş alışverişinde bulunmak üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.
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Saadet Partisinin Balgat'taki çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
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Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç da hazır bulundu.
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Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu herhangi bir açıklama yapmadı.
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