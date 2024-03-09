Kılıçdaroğlu 'Çukurluk' demişti, Portakal'dan sert yanıt geldi: "Operasyon çekme! Entrikacı siyasetçi"
Gazeteci Fatih Portakal ile Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki polemik giderek tırmandı. Portakal'ın 'Burcu Köksal'la ilgili iddialarına yanıt veren Kılıçdaroğlu "Ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!" demişti. Portakal'dan da Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt geldi. Portakal "Kaale bile almıyorum sizi. O sözleri de aynen iade ediyorum. Entrikacı siyasetçi diyorum size" ifadelerini kullandı.
CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' ile ilgili kullandığı ifadeler gündem yarattı.
Köksal'ın kullanmış olduğu "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözlerine çok sert tepki gösteren gazeteci Fatih Portakal, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı ortaya atmıştı.
Portakal, "Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri" demişti. Fatih Portakal aynı zamanda CHP Kurultay'ında Burcu Köksal'ın görüntülerini de yayınlamış ve "Kılıçdaroğlu ekibinin önemli üyelerinden biri" demişti.
Fatih Portakal aynı zamanda CHP Kurultay'ında Burcu Köksal'ın görüntülerini de yayınlamış ve "Kılıçdaroğlu ekibinin önemli üyelerinden biri" demişti.