Kılıçdaroğlu 'Çukurluk' demişti, Portakal'dan sert yanıt geldi: "Operasyon çekme! Entrikacı siyasetçi"

Portakal, "Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri" demişti. Fatih Portakal aynı zamanda CHP Kurultay'ında Burcu Köksal'ın görüntülerini de yayınlamış ve "Kılıçdaroğlu ekibinin önemli üyelerinden biri" demişti.