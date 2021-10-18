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Kıdem tazminatında kritik bilgi! Bu şartlar olursa tazminat yanmaz

Kıdem tazminatında kritik bilgi! Bu şartlar olursa tazminat yanmaz

Kıdem tazminatına esas süre yeni işe başlanan tarih itibarıyla işliyor. Şirket devirlerinde personelin iş sözleşmesi feshedilmiyor, kıdem tazminatı hakkı saklı kalıyor.İşte kıdem tazminatına ilişkin merak edilenler...

Kıdem tazminatında kritik bilgi! Bu şartlar olursa tazminat yanmaz

Eski işyerinde işe başlanılması durumunda daha önceden çalışılan süre kıdeme hak kazanacak şekilde sona erdiyse karşılıklı uzlaşmayla bu sürenin ihyası mümkün. İş Kanunu'na göre aynı şirkette çalışan bir personelin farklı zaman dilimlerindeki çalışmaları bütün olarak ele alınıyor.

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Kıdem tazminatında kritik bilgi! Bu şartlar olursa tazminat yanmaz

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre yargı kararına göre daha önce çalışılan süreler yıllık izne hak kazanmada dikkate alınmak durumunda. Aynı kıdem süresinden birden fazla kıdem ödenmiyor. Çalışan işyeri devredildiği için haklarını kaybedeceği endişesi ile iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemez. Bu durumda kıdem ve ihbar tazminatı talep edemiyor. İşyeri devri fesih niteliğinde olmayıp, devir nedeniyle buna bağlı hakların talep edilmesi imkânı bulunmuyor. 

Çalışma hayatında merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

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Kıdem tazminatında kritik bilgi! Bu şartlar olursa tazminat yanmaz

İşyeri devri nedeniyle iş sözleşmesi feshedilebilir mi?
İşyeri devri işçi veya işveren için haklı fesih nedeni kabul edilmiyor. Devirden sonra iş sözleşmesinin feshedilmesi için geçerli neden ortaya çıkarsa fesih mümkün. Örneğin devir sonrası personelin çalıştığı birim kapatıldıysa sözleşme feshedilebiliyor.

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Kıdem tazminatında kritik bilgi! Bu şartlar olursa tazminat yanmaz

Çalışma koşullarındaki değişikliklerin personele bildirimi zorunlu mu?
İşveren çalışma koşullarında esaslı değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirerek yapabilir. Önemli değişikliklerin çalışana yazılı bildirilmesi gerekiyor. Çalışanın öneriyi kabul etmemesi durumunda işveren geçerli nedeninin bulunduğunu yazılı olarak açıklayarak iş sözleşmesini feshedebilir.

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