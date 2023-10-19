Kıbrıs'ta servet kaybeden ünlüleri ifşa ettiler! Gizli kumarbaz İşadamı, sanatçı, futbolcular
KIBRIS'ta kumar oynayan ünlüler ifşa oldu. Ünlü bir otelin üç çalışanı, kumarhanede milyonlarca lira kaybeden işadamı, sanatçı ve futbolculardan oluşan listeyi ifşa etti. Ailesinden, takımından, çevresinden gizli kumar oynayıp büyük paralar kaybeden ünlüler paniğe kapıldı.
Ünlülerin kumar merakı ifşa oldu. Kıbrıs'taki ünlü bir otelin üç çalışanı, kumarhanede milyonlarca lira kaybeden işadamı, sanatçı ve futbolculardan oluşan listeyi ifşa etti. Ailesinden, takımından, çevresinden gizli kumar oynayıp büyük paralar kaybeden ünlüler paniğe kapıldı.
Sabah gazetesinden Ömer Karahan, İstanbul gecelerinde duyduğu "kumarbazların ifşası"nı anlattı. Karahan'ın konuyla ilgili aktardıkları dikkat çekerken, gizlice kumar oynayan isimlerin de paniğe kapıldığı bildirildi. Karahan'ın aktardıkları şöyle:
- İstanbul gecelerinde şu sıralar konuşulan tek bir konu var, o da ünlü kumarbazlar! Nereye gitsem aynı şeyi duyuyorum. Olayı şöyle özetleyeyim...
- Geçen hafta Kıbrıs'taki büyük otellerden biri fena halde karıştı. Bunun nedeni, otelde çalışan üç personeldi. Bu üç kişi, kolay kolay affedilmeyecek bir skandala imza attı.