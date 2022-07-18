Kıbrıs'ta sahne alan Özcan Deniz gençleri görünce flaş açıklamaya imza attı

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de tanınan Özcan Deniz, eşi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmış, gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz haftalarda Harbiye' de konser veren Deniz içini dökmüştü. Önceki gün Kıbrıs' ta sevenleriyle buluşan Deniz samimi açıklamalarda bulunarak " Yeni nesil beni oyuncu olarak tanıyor, onlar da haklı beni televizyonda gördüler sadece ama burası sahne, bugün gerçek Özcan'ı göreceksin" dedi.