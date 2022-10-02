Kıbrıs Rum Kesimi'nde Papazlar silah talimi yaptı! Skandalın arkasında yine o papaz var

Güney Kıbrıs’tan skandal görüntüler geldi. ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından son dönemde papazlar, milletvekilleri ve bakanlar Rum ordusunun birliklerinde atış talimi yapıyor. Bu talimlerde başrolü ise Dünya Ortodoks Kiliseleri Konseyi Başkanı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde sözde Maraş Metropoliti olan Vasilios oynuyor.