Kıbrıs Rum Kesimi'nde Papazlar silah talimi yaptı! Skandalın arkasında yine o papaz var
ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasının ardından Güney Kıbrıs'tan ilginç görüntüler geliyor. Papazarlar, milletvekilleri, bakanlar silah talimine başladı. O skandal görüntüler kriz çıkarırken, skandalın arkasında sözde Maraş Metropoliti olan Vasilios oynuyor.
Güney Kıbrıs’tan skandal görüntüler geldi. ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından son dönemde papazlar, milletvekilleri ve bakanlar Rum ordusunun birliklerinde atış talimi yapıyor. Bu talimlerde başrolü ise Dünya Ortodoks Kiliseleri Konseyi Başkanı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde sözde Maraş Metropoliti olan Vasilios oynuyor.
Güney Kıbrıs’ta önce papazlara atış talimi yaptırıldı, ardından Washington'un Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırdığı açıklaması geldi. Rum Savunma Bakanı ve milletvekilleri, Rum ordusunun silahları ile atış talimlerinde boy gösterdi.
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran bu kışkırtıcı adımların ardında bir isim var: Dünya Ortodoks Kiliseleri Konseyi Başkanı Vasilios.
TRT Haber'de yer alan habere göre, Vasilios, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde sözde Maraş Metropoliti; Maraş’ın Rumlara verilmesi için yapılan tüm provokatif eylemlerin organizatörü.