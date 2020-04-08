Kıbrıs köfte nasıl yapılır sofraları şenlendiren lezzet!
Patates ve köftenin benzersiz uyumuyla muhteşem bir Kıbrıs köfte yapmaya ne dersiniz? Yapılışı oldukça pratik, zamanınızdan çalmayacak enfes bir tat. Üstelik farklı bir tarif arayanlar için uygun. Bu eşsiz lezzeti yemeye doyamayacaksınız. İşte Kıbrıs köfte tarifi...
Kıbrıs mutfağının en meşhur tarifleri arasında yer alan Kıbrıs köftesi, görenlerin iştahını açıyor. Sizde evde Kıbrıs köftesini denemek aynı zaman tariflerinize bir yenisini daha katmak istiyorsanız işte Kıbrıs köftesi malzemeleri ve yapımı...
Malzemeler:
400 gram dana kıyma (kaburga kısmından 2 sefer çekilmiş)
1 kilo patates
1 orta boy soğan
1 yumurta
1/2 demet maydanoz
4 dilim ufalanmış bayat ekmek içi (1 çay bardağı)
Tuz
Karabiber
1 çay kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı kuru nane (isterseniz)
Patatesleri iyice yıkayıp soyduktan sonra rendenin en ince tarafı ile rendeleyin.Rendelenen patateslerin suyunu iyice sıkın ve hemen kıyma ile karıştırın.
Bir soğan rendeleyin veya bıçakla ufak ufak doğrayın.Karışıma soğan, bayat ekmek içi, yumurta, tuz ve baharatları da ekleyip iyice yoğurun.