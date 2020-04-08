Kıbrıs köfte nasıl yapılır sofraları şenlendiren lezzet!

Kıbrıs mutfağının en meşhur tarifleri arasında yer alan Kıbrıs köftesi, görenlerin iştahını açıyor. Sizde evde Kıbrıs köftesini denemek aynı zaman tariflerinize bir yenisini daha katmak istiyorsanız işte Kıbrıs köftesi malzemeleri ve yapımı...