Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan helikopter ilk çıkarmanın yapıldığı plajda sergiye açıldı

Tatar, Cengiz Topel Anıtı, Anıt Gemi ve şimdi de kara havacılığın bir gereği olarak Kıbrıs Barış Harekatı’na 72 helikopterle katılan TSK'nın harekatta önemli hizmet veren helikopterlerinden birinin sergilenmesinin, tarihin gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynayacağını ifade etti.