Kibariye'ye eşi ali Küçükbalçık'tan doğum günü mesajı: İyi ki benim hanım ağamsın!
Geçtiğimiz günlerde başka bir kadınla el ele görüntülenen ve Kibariye'nin 'Başka bir kadın için yuvamı yıkma' diye savunduğu Ali Küçükbalçık, eşi Kibariye’nin doğum gününü sosyal medya hesabında 'duygusal' bir notla kutladı.
Küçükbalçık birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaşan kendisinden 19 yaş büyük olan eşine “Aşkların en güzeli, bugün doğmuş. İyi ki varsın, iyi ki benim hanım ağamsın" diye seslendi.
Kibariye ile Ali Küçükbalçık 1999 yılında nikah masasına oturmuştu.
Geçtiğimiz günlerde, ünlü çift 'kıskançlık' haberiyle gündeme gelmişti.
Kuşadası'nda sahne alan ünlü şarkıcı Kibariye, elbisesinin eteği rüzgarda havalandığı için eşi Ali Küçükbalçık'tan uyarı alınca beline masa örtüsü takmıştı. Kibariye'nin bu hareketi sosyal medyada çok eleştirildi.