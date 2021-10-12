Kibariye'ye 4 bin 200 liralık kaynak saç şoku! 'Kuaföre ödeme yapmadı' iddiası

İddiaya göre, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir işletmeye gelen sanatçı Kibariye, 3 saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 lira tutarındaki borcunu ödemeden dükkandan ayrıldı. Ödeme alamayan iş yeri sahipleri ise Kibariye’nin danışmanı ile iletişime geçerek, ödeme yapılmasını talep edince araya Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık girdi. Küçükbalçık bu tutarı ödemeyeceklerini belirterek, telefonu kapattı ve işletme sahiplerinin numarasını engelledi.