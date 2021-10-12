Kibariye'ye 4 bin 200 liralık kaynak saç şoku! 'Kuaföre ödeme yapmadı' iddiası
İSTANBUL Kadıköy’de bir kuaföre gelen ünlü şarkıcı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İddiaya göre işlem bitiminde ücreti ödemeyen şarkıcı, eşi Ali Küçükbalçık ile kuaförden ayrıldı. İşletme sahibi bugün Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında canlı yayına bağlanarak Kibariye ve eşine seslendi!
İddiaya göre, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir işletmeye gelen sanatçı Kibariye, 3 saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 lira tutarındaki borcunu ödemeden dükkandan ayrıldı. Ödeme alamayan iş yeri sahipleri ise Kibariye’nin danışmanı ile iletişime geçerek, ödeme yapılmasını talep edince araya Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık girdi. Küçükbalçık bu tutarı ödemeyeceklerini belirterek, telefonu kapattı ve işletme sahiplerinin numarasını engelledi.
Tv8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına bağlanan işletme yöneticisi Kemal Bamdelen yaşananları canlı yayında anlattı:
“Kibariye hanım geldi, saçlarını yaptıracağını söyledi, biz de yaptık. Buradan mutlu bir şekilde ayrıldı, kendisi de söylüyor…
Parayı vermeden gittiler, burada bir arkadaş bıraktılar rehin olarak 4-5 saat durdu dükkanda parayı ödemediler…