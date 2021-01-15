Kibariye'nin torunu eşi Ali Küçükbalçık'ın kopyası! Kızı estetikle bambaşka oldu
Kibariye ve Ali Küçükbalçık'ın kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz aylarda anne oldu. Ali Küçükbalçık torununun ilk fotoğrafını paylaştı.
Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık da kameralar önünde büyüyen ünlü çocuklardan biriydi. Küçükbalçık'ı herkes annesinin ve babasının yanında küçük bir kız çocuğuyken tanıdı. Fakat sonra işler değişti.
Birgül Küçükbalçık, geçen zamanla beraber öyle bir değiştirdi ki görenler hayret etti. Kızı en çok geçtiğimiz sene evlenmesiyle ön plana çıktı.
Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünyaevine girdi. O dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlandı.
Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına aldı.