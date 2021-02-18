'Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım psikolojim bozuldu' skandal iddialar!
Kibariye'yi birçok kez aldattığı iddia edilen eşi Ali Küçükbalçık, hakkında skandal iddialar ortaya çıktı. Doha Elenouty, Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdığını söyledi.
Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık şimdiye kadar birçok kez ihanet haberleriyle magazin gündemine geldi. Küçükbalçık'ın Kibariye'yi aldattığı hatta Kibariye'nin kendisini affettiği yönünde açıklamaları vardı. Fakat ortada bir çocuk olduğu hiçbir zaman söylenmemişti.
Son iddialar ise ağızları açık bıraktı. Geçtiğimiz yıllarda eşini Doha Elenouty isimli spor hocası kadınla aldattığı ileri sürülmüştü. Elenouty'nin hamile kaldığı ve çocuğu aldırdığını felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay sayesinde ortaya çıktı.
2019 yılında Onur Akay'ın sorularını yanıtlayan Elenouty, "Kibariye ve eşi ile gündeme geldin. Kibariye neden boşanmak istedi? Senden niye kıskanmış olabilir?" sorusuna "Hamile oldum, çocuk aldırdım yani kıskanır. Kocası, basın, çocuk... Ben de olsam ben de kıskanırım" yanıtını verdi.
O dönemlerde Ali'nin kendisine ilgi duyduğunu söyleyen genç kadın, sözlerine şöyle devam etmiş:
"İlgi duyuyordu. Benden sonra başka bir kadın daha çıktı. Onunla da aşk yaşamış. İnan o kadar çok kırıldım ki, o kadar çok üzüldüm ki psikolojim bozuldu.''