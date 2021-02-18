'Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım psikolojim bozuldu' skandal iddialar!

O dönemlerde Ali'nin kendisine ilgi duyduğunu söyleyen genç kadın, sözlerine şöyle devam etmiş:

"İlgi duyuyordu. Benden sonra başka bir kadın daha çıktı. Onunla da aşk yaşamış. İnan o kadar çok kırıldım ki, o kadar çok üzüldüm ki psikolojim bozuldu.''