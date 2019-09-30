Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık yine iki kadınla görüntülendi! Daha önce de aldatmıştı
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık yine ihanet iddialarıyla gündeme geldi, bir mekanda iki kadınla görüntülendi.
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, durulmuyor. Daha önce birçok defa kadınlarla görüntülenen Küçükbalçık, yeniden bir mekanda iki kadınla beraber görüntülendi.
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Takvim'de yer alan habere göre; Küçükbalçık, önceki gün Yeşilköy'deki bir mekana iki kadınla buluştu. Yanındaki kadınlarla saatlerce oturup sohbet eden Küçükbalçık, görüntülenmemek için mekanın en arka kısmını tercih etti.
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Küçükbalçık, görüntülendiğini fark etmese dahi önlemini alarak gece sonunda mekandan kızlardan ayrı ayrı çıktı.
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Affetmişti: Kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ı Kibariye daha önce affetmiş ve ''Hatasız kul olmaz'' demişti.
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