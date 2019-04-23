Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık iki kadınla alem yaparken yakalandı
Şarkıcı Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık, önceki gece Ortaköy’deki bir gece kulübünde iki kadın ile eğlenirken objektiflere takıldı.
Daha önce Kibariye ile eşi Ali Küçükbalçık arasında yaşanan evlilik krizinden sonra gündeme bomba gibi düşecek yeni görüntüler ortaya çıktı.
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Habertürk'te yer alan habere göre; Şarkıcı Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık, önceki gece Ortaköy’deki bir gece kulübünde iki kadın ile eğlenirken görüntülendi.
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İki kadınla sabaha kadar eğlenen Ali Küçükbalçık'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
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Daha önce de birçok kez başka kadınlarla görüntülenen ve eşi Kibariye ile boşanma noktasına gelen Küçükbalçık’ın bu fotoğraflardan sonra eşine ne diyeceği şimdiden merak konusu oldu.
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