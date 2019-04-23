Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık iki kadınla alem yaparken yakalandı

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık iki kadınla alem yaparken yakalandı

Şarkıcı Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık, önceki gece Ortaköy’deki bir gece kulübünde iki kadın ile eğlenirken objektiflere takıldı.

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık iki kadınla alem yaparken yakalandı - Sayfa 1

Daha önce Kibariye ile eşi Ali Küçükbalçık arasında yaşanan evlilik krizinden sonra gündeme bomba gibi düşecek yeni görüntüler ortaya çıktı. 

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Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık iki kadınla alem yaparken yakalandı - Sayfa 2

Habertürk'te yer alan habere göre; Şarkıcı Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık, önceki gece Ortaköy’deki bir gece kulübünde iki kadın ile eğlenirken görüntülendi.

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Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık iki kadınla alem yaparken yakalandı - Sayfa 3

İki kadınla sabaha kadar eğlenen Ali Küçükbalçık'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

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Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık iki kadınla alem yaparken yakalandı - Sayfa 4

Daha önce de birçok kez başka kadınlarla görüntülenen ve eşi Kibariye ile boşanma noktasına gelen Küçükbalçık’ın bu fotoğraflardan sonra eşine ne diyeceği şimdiden merak konusu oldu.

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