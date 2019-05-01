Kibariye'nin annesi yıllar sonra düğünde ortaya çıktı! Göbek dansıyla olay oldu
Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, dün akşam Bülent Burak Uçak ile dünyaevine girdi. Düğüne çiftin ailesi ve yakın dostları katılırken, Kibariye’nin 75 yaşındaki annesi dansıyla geceye damgasını vurdu.
Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık dün akşam Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Burak Uçak isimli gençle evlendi. Düğüne çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı.
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Çift, Kibariye’nin Bağdat Caddesi’nde bulunan 1+1 büyüklüğündeki evine yerleşecek.
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Kibariye’nin annesinden geceye damga vuran göbek şov!
Yıllar önce 'Şofer Tünay' sözüyle hafızalara kazınan Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak da torununu yalnız bırakmadı.
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Kibariye'nin zirveye tırmandığı yıllarda ilk eşi Tünay ürek’in kızına ihanet ettiği iddiaları üzerine ekranlara çıkan Makbule Hanım, "Şofeer şofer" diyerek kızgınlığını dile getirmişti.
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