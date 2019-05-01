Kibariye'nin annesi yıllar sonra düğünde ortaya çıktı! Göbek dansıyla olay oldu

Kibariye'nin annesi yıllar sonra düğünde ortaya çıktı! Göbek dansıyla olay oldu

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, dün akşam Bülent Burak Uçak ile dünyaevine girdi. Düğüne çiftin ailesi ve yakın dostları katılırken, Kibariye’nin 75 yaşındaki annesi dansıyla geceye damgasını vurdu.

Kibariye'nin annesi yıllar sonra düğünde ortaya çıktı! Göbek dansıyla olay oldu - Sayfa 1

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık dün akşam Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Burak Uçak isimli gençle evlendi. Düğüne çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı.

18
Kibariye'nin annesi yıllar sonra düğünde ortaya çıktı! Göbek dansıyla olay oldu - Sayfa 2

Çift, Kibariye’nin Bağdat Caddesi’nde bulunan 1+1 büyüklüğündeki evine yerleşecek.

28
Kibariye'nin annesi yıllar sonra düğünde ortaya çıktı! Göbek dansıyla olay oldu - Sayfa 3

Kibariye’nin annesinden geceye damga vuran göbek şov!

Yıllar önce 'Şofer Tünay' sözüyle hafızalara kazınan Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak da torununu yalnız bırakmadı.

38
Kibariye'nin annesi yıllar sonra düğünde ortaya çıktı! Göbek dansıyla olay oldu - Sayfa 4

Kibariye'nin zirveye tırmandığı yıllarda ilk eşi Tünay ürek’in kızına ihanet ettiği iddiaları üzerine ekranlara çıkan Makbule Hanım, "Şofeer şofer" diyerek kızgınlığını dile getirmişti.

48