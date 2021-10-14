Kibariye ve Ali Küçükbalçık'tan para ödemedikleri kuaföre 'çete' suçlaması

Kendi cebinden harcama yaparak Kibariye'ye ayakkabı ve takı aldığını iddia etti

Yaşanan olay sonrası Kibariye’den alması gereken 24 bin liralık ödemeyi de alamayan Stilist İsmail Günüç, yaşananlara isyan etti. Günüç, çok sayıda sahne elbisesi diktiği, yeri geldiğinde ise kendi cebinden harcama yaparak ayakkabı ve takı aldığı Kibariye’nin kendisine olan 24 bin liralık ödemeyi yapmasını istedi.