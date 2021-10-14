Kibariye ve Ali Küçükbalçık'tan para ödemedikleri kuaföre 'çete' suçlaması
Şarkıcı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık, ‘kaynak saç’ borcunu ödeyeceğini belirterek, Kadıköy’deki kuaför dükkanına rehin olarak bıraktıkları stilist İsmail Günüç'ü önce çete üyesi olarak suçladı ve ardından telefon numarasını engelledi. Kibariye’den 24 bin lira alacağı olduğunu belirten Günüç, yaşananlara sitem etti
İSTANBUL Kadıköy’deki bir kuaföre olan 4 bin 200 liralık borcuyla gündeme gelen sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık, şimdi ise stilistleri İsmail Günüç’e ‘çete üyesi’ suçlamasında bulunarak, borçları olan 24 bin lirayı ödemeden iletişimi kesti. İddiaya göre, kuaföre ‘kaynak saç’ borcu olan 4 bin 200 lirayı ödemeyen Kibariye, parayı getireceklerini iddia ederek, stilistleri İsmail Günüç’ü kuaför dükkanında rehin bıraktı.
İşletme sahipleriyse genç adamın kimliğini bırakmasının yeterli olacağını söyledi. Günler geçmesine rağmen Kibariye tarafından kuaföre herhangi bir ödeme yapılmayınca Günüç’a ait kimlik cüzdanı kuaförde kaldı.
Telefonları engellediler
Stilist Günüç, Kibariye’nin eşi Küçükbalçık ile iletişime geçerek kimliğini alması gerektiğini ve bu nedenle kuaföre olan borçlarını ödemelerini söyleyince Ali Küçükbalçık tarafından önce ‘çete üyesi’ olmakla suçlandı, sonra ise telefonları engellendi.
Kendi cebinden harcama yaparak Kibariye'ye ayakkabı ve takı aldığını iddia etti
Yaşanan olay sonrası Kibariye’den alması gereken 24 bin liralık ödemeyi de alamayan Stilist İsmail Günüç, yaşananlara isyan etti. Günüç, çok sayıda sahne elbisesi diktiği, yeri geldiğinde ise kendi cebinden harcama yaparak ayakkabı ve takı aldığı Kibariye’nin kendisine olan 24 bin liralık ödemeyi yapmasını istedi.