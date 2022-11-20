Kibariye ile Seda Sayan meğer 40 sene aynı evde yaşamış! "Seda Sayan'ı ben keşfettim!"
Star TV'de yayınlanan Doğu Demirkol ile Alelade Show'a konuk olan ünlü sanatçı Kibariye, Seda Sayan ile 40 sene aynı evde yaşadığını ifade etti. 62 yaşındaki şarkıcı, Sayan'ı nasıl keşfettiğini de anlattı.
Sevilen şarkıcı Kibariye, Seda Sayan daha önce hiç duyulmamış bir iddia ortaya attı. Doğu Demirkol ile Alelade Show programına konuk olan şarkıcı, Seda Sayan ile sarıldıkları pozu göründe alkış tutmaya başladı.
Kibariye, Seda Sayan'ı kendisinin keşfettiğini iddia etti.
"Seda'yı gördüm, maşallah çok güzel kadın dedim"
Sayan ile 40 sene aynı evde yaşadığını söyleyen Kibariye, şöyle devam etti; “Şu Seda’yı ne zaman görsem içimin yağları eriyor. Biz aynı evde 40 sene yaşadık. Bir butiğe gittim, kendime kazak almak istedim. Seda’yı bir gördüm, maşallah çok güzel kadın.
‘Sen buraya yakışmıyorsun. Sesin var mı senin?’ dedim. Azıcık şarkı okudu.