Kibariye ile Seda Sayan meğer 40 sene aynı evde yaşamış! "Seda Sayan'ı ben keşfettim!"

"Seda'yı gördüm, maşallah çok güzel kadın dedim"

Sayan ile 40 sene aynı evde yaşadığını söyleyen Kibariye, şöyle devam etti; “Şu Seda’yı ne zaman görsem içimin yağları eriyor. Biz aynı evde 40 sene yaşadık. Bir butiğe gittim, kendime kazak almak istedim. Seda’yı bir gördüm, maşallah çok güzel kadın.