Kibariye ihanet eden eşi Ali Küçükbalçık için evini zararına satıyor
Ünlü sanatçı Kibariye, daha önce kendisini aldatan eşinin 10 milyon liralık borcunu ödemek için fedakarlık yaptı ve büyük bir zararı göze aldı.
Geçtiğimiz yıl kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın borçları yüzünden zor günler yaşayan ve ihanete uğrayan usta sanatçı Kibariye, fedakar çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre; ünlü sanatçı, eşinin piyasaya olan yaklaşık 10 milyon liralık borcunu ödemek için kolları sıvadı. Kibariye, eşini borç batağından kurtarmak için birkaç ay önce Bakırköy'deki evini satışa çıkardı.
Evini zararına sattı: Ev için başlangıçta 3 milyon 140 bin lira fiyat biçen şarkıcı, şatışı hızlandırmak adına indirime gitti. 58 yaşındaki şarkıcı, evini 1 milyon 750 bin liraya zararına sattı.
Lübnan asıllı kadınla yasak aşk iddiası: Ali Küçükbalçık'ın Lübnan uyruklu bir kadınla yasak aşk yaşadığı ve Küçükbalçık'ın Kıbrıs'ta yer alan kumarhanelerde Lübnan asıllı kadın arkadaşıyla kumar oynayarak servetini kumar masasında kaybettiği iddia edilmişti.