Kibariye ihanet eden eşi Ali Küçükbalçık için evini zararına satıyor

Takvim'de yer alan habere göre; ünlü sanatçı, eşinin piyasaya olan yaklaşık 10 milyon liralık borcunu ödemek için kolları sıvadı. Kibariye, eşini borç batağından kurtarmak için birkaç ay önce Bakırköy'deki evini satışa çıkardı.