Kibariye borç batağında alacaklılar çökünce malı mülkü satışa çıkardı!
Şarkıcı Kibariye borçları yüzünden zor günler geçiriyor. Alacaklılar kapıya dayanınca Kibariye mülklerini satmaya başladı.
Ünlü şarkıcı Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Sık sık eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet haberleri ile gündeme gelen çift bu kez parasal sıkıntıya düştüğü haberiyle olay oldu.
60 yaşındaki Kibariye'nin başı borçları yüzünden derde girdi. Alacaklılar kapıya dayanırken bazıları da mallarına çökmeye başladı.
Maddi sıkıntılar çektiği öne sürülen Kibariye'nin Bodrum Gündoğan'daki villasına alacaklıların el koyup yerleştiği söylenmişti.
Polis ekiplerine yapılan şikayetler sonucu evin boşaltıldığı ileri sürüldü.