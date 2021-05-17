Kibariye borç batağında alacaklılar çökünce malı mülkü satışa çıkardı!

Ünlü şarkıcı Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Sık sık eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet haberleri ile gündeme gelen çift bu kez parasal sıkıntıya düştüğü haberiyle olay oldu.