'Kibariye beni dolandırdı' deyip Sebahattin Girgin her şeyi anlattı! Fotoğrafları gösterdi

Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık’ın Ataşehir’deki evlerine eşiyle beraber gittiğini söyleyen iş insanı, "Bu evi iki sene önce 4.5 milyon TL'ye Kibariye Hanım'dan satın aldım. 2 milyon 300 bin TL banka borcu vardı, 2 milyon 200 bin TL'yi de onlara ödeme kaydıyla anlaştık. 500 bin TL de emlakçılara komisyon verdik..." diye konuştu.