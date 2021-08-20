'Kibariye aldatıldı' fotoğrafına eşi Ali Küçükbalçık'tan ilk kez açıklama geldi
Kibariye'nin, eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatıldığına yönelik ortaya çıkan fotoğraflardaki kişinin eşi olmadığında ısrar etmesiyle sosyal medyada 'gurursuz kadın' ilan edilmesinden aylar sonra, fotoğraftaki kişinin Küçükbalçık olmadığı ortaya çıktı. Küçükbalçık konuyla ilgili sessizliğini ilk kez bozdu.
Ünlü şarkıcı Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatıldığına yönelik haberlere konu olan fotoğraftaki kişinin sanatçının eşi Ali Küçükbalçık olmadığının ortaya çıkması ve Küçükbalçık'ın bugüne kadar sessiz kalmasıyla sosyal medyada “reklam yaptıkları” ihtimali konuşulmaya başlandı. Ali Küçükbalçık ise ilk kez bu konudaki sessizliğini ilk kez bozdu.
Kibariye eşine toz kondurmadı, eşi Küçükbalçık ise sessiz kaldı
Haziran ayında ortaya çıkan bir fotoğraf, Kibariye ile eşi Ali Küçükbalçık’ı manşetlere taşıdı. Havuz başında bir kadınla el ele yürüyen kişinin, Ali Küçükbalçık olduğu öne sürüldü. Küçükbalçık iddiayı yalanlamadı, ancak o kişinin aslında Fransa’dan Bodrum’a tatile gelen Mustafa Kızılgün, yanındaki kadının da eşi Zeynep Kızılgün olduğu ortaya çıktı. Kibariye ve eşinin konuyla ilgili sessizliği kafaları karıştırdı.
Olay fotoğraf, geçen haziran başında ortaya çıktı. Uzaktan çekildiği anlaşılan fotoğrafta havuz başında el ele yürüyen bir çiftin görüntüsü yer aldı. Fotoğraf, Ali Küçükbalçık’ın, eşi Kibariye’yi başka bir kadınla aldattığı şeklinde haberlere konu oldu.
"Çok basit bir şekilde bunu yalanlayabilirlerdi, nedense bu konunun gündemde kalmasını tercih ettiler"
Kızılgün çiftinin avukatı Muzaffer Demirkılınç’ın açıklaması da “reklam” ihtimalini akıllara getirdi. Demirkılınç, “Hem Kibariye Hanım’ın menajeriyle hem de Ali Küçükbalçık’la görüştüm. Açıklama yapacaklarını söylediler. Çok basit bir şekilde bunu yalanlayabilirlerdi. Ali Küçükbalçık, bana fotoğrafın çekildiği gün olan 2 Haziran’da Bodrum’da olmadığını belirtti. Ancak nedense bu konunun gündemde kalmasını tercih ettiler.”