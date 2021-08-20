'Kibariye aldatıldı' fotoğrafına eşi Ali Küçükbalçık'tan ilk kez açıklama geldi

"Çok basit bir şekilde bunu yalanlayabilirlerdi, nedense bu konunun gündemde kalmasını tercih ettiler"

Kızılgün çiftinin avukatı Muzaffer Demirkılınç’ın açıklaması da “reklam” ihtimalini akıllara getirdi. Demirkılınç, “Hem Kibariye Hanım’ın menajeriyle hem de Ali Küçükbalçık’la görüştüm. Açıklama yapacaklarını söylediler. Çok basit bir şekilde bunu yalanlayabilirlerdi. Ali Küçükbalçık, bana fotoğrafın çekildiği gün olan 2 Haziran’da Bodrum’da olmadığını belirtti. Ancak nedense bu konunun gündemde kalmasını tercih ettiler.”