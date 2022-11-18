Kibar Holding'in patronu Aysun Kibar 44 milyon TL dolandırıldı! Sosyete bunu konuşuyor

Farklı isimler kullanıyormuş

Öte yandan duruşmada Damiani’nin farklı isim ve mahlaslar da kullandığı ve Kibar’ın Dr. Ali Tamimi ismiyle tanıdığı da kayıtlara geçti. Southwark mahkemesinde görülen davada avukat Sophie Stannard, “Kibar’ın etkili bir ailesi var ve yıllık geliri 255 bin pound (yaklaşık 5.6 milyon TL). Fakat kosmopolitan yaşam tarzına rağmen muhafazakar değerlere sahip ve evli erkeklerle doğrudan iletişime nadiren geçiyor. Kibar, Damiani’nin ailesinin de varlıklı olduğunu düşündü. Avukat olduğu ve Harvard’a gittiği için” dedi.