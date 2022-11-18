Kibar Holding'in patronu Aysun Kibar 44 milyon TL dolandırıldı! Sosyete bunu konuşuyor
İNGİLTERE bu dolandırıcılık olayını konuşuyor. Kibar Holding'in yönetim kurulu üyesi olan Aysun Kibar'ın 2 milyon pound yani yaklaşık 44 milyon TL dolandırıldığı ortaya çıktı. İngiliz mahkemesinde görülen davaya İngiliz medyası büyük ilgi gösterdi.
Ünlü iş insanı Aysun Kibar’ın Londra’da görülen davasında, Harvard mezunu bir avukat olan Tim Damiani’nin Aysun Kibar’ı kandırarak yaklaşık 2 milyon pound (yaklaşık 44 milyon TL) dolandırıldığı ortaya çıktı.
Duruşmada jüri ifadeleri dinlerken Harvard mezunu Damiani’nin Kibar’ı Mayfair’de hiç görmediği bir evi 1.5 milyon sterline almaya ikna etti. Fakat daha sonra Kibar parayı geri isteyince 69 yaşındaki Damiani, “Neden bahsettiğini anlamıyorum” diyerek geçiştirdi.
8 odalı malikaneyi satın almak için
Duruşmada Kibar’ın (ortadaki) nasıl dolandırıldığı jüri üyelerine anlatıldı. Olay mahkemeye taşınırken Damiani dolandırıcılık iddialarını yalanladı. Damiani’nin eşi ve Kibar’ın yakın arkadaş oldukları ve Türkiye’de birlikte büyüdükleri de belirtildi. Kibar’ın almak için para gönderdiği 28 Charles Street’teki 8 odalı malikanenin fotoğraflarını İngiliz tabloid basını yayınladı.
Farklı isimler kullanıyormuş
Öte yandan duruşmada Damiani’nin farklı isim ve mahlaslar da kullandığı ve Kibar’ın Dr. Ali Tamimi ismiyle tanıdığı da kayıtlara geçti. Southwark mahkemesinde görülen davada avukat Sophie Stannard, “Kibar’ın etkili bir ailesi var ve yıllık geliri 255 bin pound (yaklaşık 5.6 milyon TL). Fakat kosmopolitan yaşam tarzına rağmen muhafazakar değerlere sahip ve evli erkeklerle doğrudan iletişime nadiren geçiyor. Kibar, Damiani’nin ailesinin de varlıklı olduğunu düşündü. Avukat olduğu ve Harvard’a gittiği için” dedi.