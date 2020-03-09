Khontkar'ın rezil şarkısı 'Sürtüğe Bak' Twitter'ı ayağa kaldırdı kampanya başladı
Rap müzik dünyasında kızışan rekabet, sınır tanımamazlığı beraberinde getirdi. 29 yaşındaki Khontkar lakaplı Onur Dinç, rezalet bir şarkı yazıp bir de ona pornografik sayılabilecek bir klip çekti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne saatler kala Khontkar'ın yeni şarkısı, YouTube'da yayımlandı. 29 yaşındaki rapçi, kadınları aşağılayan bir isim koyduğu rezalet şarkısının yanı sıra video klipteki görüntülerle de tepki çekti. Zamanlaması da manidar olan 'Sürtüğe Bak' şarkısı, kısa sürede dinleyenleri de izleyenleri de isyan ettirdi.
Binlerce kişi çok kısa bir sürede beğenmeme butonuna basarak tepki gösterirken, YouTube'da böyle bir içeriğin yer almaması için de klibi ve şarkıyı şikayet etti. Twitter'da bir anda şarkı, gündemin en çok konuşulanları arasında birinci sıraya yerleşti.
Sosyal medya kullanıcıları, Khontkar'a Twitter üzerinden sitem etti. Kadın - erkek ayrımı olmadan binlerce kişi, rezalet şarkının kaldırılması için de harekete geçti. Twitter'da 'SürtüğeBakKaldırılsın' etiketi ile Khontkar ve şarkısı boykot edildi.
Tepkilerin ardından Khontkar, sosyal medya hesabından savunmasını da aynı şarkısında olduğu gibi hakaretle yaptı. Twitter'dan paylaşım yapan rapçi, şunları yazdı: