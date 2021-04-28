Ketojenik beslenme listesi ketojenik beslenme zararları
Ketojenik diyet uygulamak dişlerinizi kaybetmenize yol açabilir. İşte ketojenik diyetin dişler üzerine olumsuz etkiler ve ketojenik diyet nedir sorusunun yanıtı.
Ketojenik diyet yapanları bekleyen büyük tehlike. Düşük karbonhidrat diyeti yapanlar dişlerini kaybedebilir. Şeker ve şeker katkılı besinlerin yasak olduğu ketojenik diyet yapanlar, şeker tüketmedikleri için dişlerini fırçalama konusunda dikkatsiz davranabiliyorlar. Uzmanlar ise şekerin kesildiği ketojenik diyetler yapılsa bile dişlerin günde 2 kez fırçalanması gerektiği konusunda uyarıyor.
Ağırlıkla yağ ve protein tüketilen düşük kalorili diyetler kesici dişlerin arasında et parçaları gibi birikintiler bırakabilir. Aynı zamanda ekmek, makarna, pirinç gibi besinlerin tamamen kesilmesi de dişlerde boşluklar yaratabilir.
Her yediğiniz dişlerinizde sümüksü bir tabaka yaratır. Eğer düzenli fırçalama yapılmazsa dişlerinizde önce tartar adından da çürükler oluşmaya başlar. Diş çürüklerinin tek nedeni şeker ve karbonhidratlar değildir.
İngiliz Dişhekimleri Birliği, ketojenik diyet gibi tek bir besin grubu üzerine kurulu diyetlerin kendilerinin de diş çürüğü sebebi olduğu kanısında. Bunun nedeni de dengeli bir beslenme düzeni yerine tek tür beslenme düzeni diş sağlığını olumsuz etkilemesi.