Ketojenik beslenme listesi ketojenik beslenme zararları

İngiliz Dişhekimleri Birliği, ketojenik diyet gibi tek bir besin grubu üzerine kurulu diyetlerin kendilerinin de diş çürüğü sebebi olduğu kanısında. Bunun nedeni de dengeli bir beslenme düzeni yerine tek tür beslenme düzeni diş sağlığını olumsuz etkilemesi.