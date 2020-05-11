Keşkek nasıl yapılır iftarda bu yöresel lezzete yer açın!
Evde kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir çok yörede farklı tariflerle karşılaşabileceğiniz yöresel keşkek yemeği tarifinin püf noktalarını bir araya getirdik! Sizde evde keşkek yapmak için bir araya getirdiğimiz lezzete göz atmaya ne dersiniz? İşte keşkek yapmanın püf noktaları...
Keşkek aslında göçmen yemeğidir. Ancak kaynaklara göre Batı Anadolu, Trakya, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Orta Anadolu yemeği olan keşkek, genellikle düğün ve bayramlarda yapılan, Anadolu'da yörelere göre farklılıklar göstermekle birlikte temel olarak yarma buğday ve etten oluşan geleneksel bir yemektir.
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Ana yemek olarak sunulan bir porsiyon keşkek, yaklaşık 320 kaloridir. Yağ değeri yüksek olduğu için, küçük porsiyonlarla tüketilmesi önerilir.
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Malzemeler
300 gr dövme buğday
100 gr beyaz nohut
5.5 su bardağı su
750 gr kemikli koyun eti
60 gr tereyağı
Karabiber
Tuz
Kırmızı toz biber
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Nohut ile buğdayı 2.5 su bardağı su ile bir gece önceden ıslatın ve eti haşlayın.
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