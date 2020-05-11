Keşkek nasıl yapılır iftarda bu yöresel lezzete yer açın!

Keşkek aslında göçmen yemeğidir. Ancak kaynaklara göre Batı Anadolu, Trakya, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Orta Anadolu yemeği olan keşkek, genellikle düğün ve bayramlarda yapılan, Anadolu'da yörelere göre farklılıklar göstermekle birlikte temel olarak yarma buğday ve etten oluşan geleneksel bir yemektir.