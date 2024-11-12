Kesin gibi diyerek asgari ücret rakamını duyurdu! Rakam mutlu etmeyecek

Asgari ücret zammı için geri sayıma geçildi. Genci, yaşlısı, bekarı, evlisi milyonlarca kişinin Ocak 2025 itibariyle ceplerine girecek olan yeni maaşları için herkes "Kaç TL zam gelecek? "2025 asgari ücret ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşçi ve işveren kesimi zam görüşmeleri için son hazırlıklarını yaparken, Aralık ayı başında taraflar masaya oturacak. Bir aydan kısa bir süre kalan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Moraller bozuldu...