Kesilen kazlar direklerde kurutuluyor Kars'ta paraya para demiyorlar
KARS'ta binaların saçak altlarına, elektrik veya telefon direklerine asılarak kurutulan kaz etleri, 250-300 TL arasındaki fiyatla satılıyor.
Arpaçay ilçesine bağlı Güvercin köyünde kaz kesimleri, geçen ay yapıldı. Kesilen kazların yaklaşık 1 ay sürecek kurutulma işlemine de başlandı. Köylüler, yaz aylarında bakım ve beslenmelerini yaptıkları kazları kestikten sonra evlerinin çatı saçaklarının altlarına veya direklere asıyor.
Rüzgar alsın diye tercih ediliyor: Kazların yüksek yerlere asılması, kümes hayvanlarının veya köpeklerin kaz etlerine zarar vermemesi, aynı zamanda da rüzgar alması ile soğuğun iyice işlemesini sağlamak için tercih ediliyor.
Üzerleri bezlerle kapatılan kaz etleri, bazen açılarak havalandırılıyor.
Çocuklarına gönderiyorlar: Zahmet ve emekle yetiştirilen kazlar özenle kesilip, tuzlanıp, kurutulduktan sonra gurbetteki eş, dost ve akrabalara gönderiliyor. Zekeriya ve Ülker Çiftçi de uzaktaki oğulları, gelinleri ve torunları için hazırladıkları 9 kaza özenle bakıyor. Kazları kuruma işlemleri tamamlandıktan sonra kargoyla çocuklarına gönderecek olan çift, birkaç kazı da kendileri için saklıyor.