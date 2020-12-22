Kesilen kazlar direklerde kurutuluyor Kars'ta paraya para demiyorlar

Çocuklarına gönderiyorlar: Zahmet ve emekle yetiştirilen kazlar özenle kesilip, tuzlanıp, kurutulduktan sonra gurbetteki eş, dost ve akrabalara gönderiliyor. Zekeriya ve Ülker Çiftçi de uzaktaki oğulları, gelinleri ve torunları için hazırladıkları 9 kaza özenle bakıyor. Kazları kuruma işlemleri tamamlandıktan sonra kargoyla çocuklarına gönderecek olan çift, birkaç kazı da kendileri için saklıyor.