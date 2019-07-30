Kesik Minare'de restorasyon çalışmaları bilimsel yöntemlerle yapılıyor

Yapı fonksiyonu cami olan eseri ayağa kaldırdıklarını dile getiren Uslu, geçen yıl ziyaret ettiği yapıyı çöp içinde bulduklarını ve utanç duyulan halde olduğunu söyledi. Uslu, "Atalarımızın bize miras bıraktığı eser çok kötü durumdaydı. Sağ olsun ilgili yetkililerimiz bu işe el attı. Restorasyon çalışmaları bilimsel adımlarla yapılıyor. Restorasyona bilim adamları karar verdi. 1500 yılından 1896'daki yangına kadar cami olarak kullanan eseri yine cami olarak kullanacağız. Bizdeki her cami aynı zamanda müzedir" dedi.