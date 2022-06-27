Kerpe, Cebeci, Kumcağız sahiline vurdu! Yüzmeye gelenler dehşete düşüp telefona sarıldı

Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, sahillerde inceleme yaptı. Cebeci'de 2, Kerpe ve Kumcağız'da birer büyükbaş ölüsü bulundu. Ekiplerin ilk incelemesinde, hayvanların kulaklarında küpe olmadığı belirlendi.