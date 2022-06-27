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Kerpe, Cebeci, Kumcağız sahiline vurdu! Yüzmeye gelenler dehşete düşüp telefona sarıldı

Kerpe, Cebeci, Kumcağız sahiline vurdu! Yüzmeye gelenler dehşete düşüp telefona sarıldı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, farklı sahillerdeki görüntü vatandaşları şoke etti. Kıyıya vuran büyükbaş hayvanların ölülerini görenler hemen ekiplere haber verdi. Ekiplerin ilk incelemesinde, hayvanların kulaklarında küpe olmadığı belirlendi.

Kerpe, Cebeci, Kumcağız sahiline vurdu! Yüzmeye gelenler dehşete düşüp telefona sarıldı

Kerpe, Cebeci ve Kumcağız sahillerinde büyükbaş ölülerini gören vatandaşlar Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

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Kerpe, Cebeci, Kumcağız sahiline vurdu! Yüzmeye gelenler dehşete düşüp telefona sarıldı

Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, sahillerde inceleme yaptı. Cebeci'de 2, Kerpe ve Kumcağız'da birer büyükbaş ölüsü bulundu. Ekiplerin ilk incelemesinde, hayvanların kulaklarında küpe olmadığı belirlendi.

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Kerpe, Cebeci, Kumcağız sahiline vurdu! Yüzmeye gelenler dehşete düşüp telefona sarıldı

Canlı ithal edilen hayvanların nakliye sırasında telef olmalarının ardından açık denizde atılmış olabileceği belirtildi. Büyükbaş ölüleri, Kandıra Belediyesi Fen İşleri ekiplerince iş makinesi yardımıyla alınarak gömüldü.

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