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Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 94 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

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Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 94 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Irak'ın güney ve batı illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası, Kerkük kentinde 94 kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.

Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 94 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Kerkük Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte onlarca kişinin yoğun kum fırtınasından etkilenerek nefes darlığı yaşadığı aktarıldı.

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Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 94 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Kum fırtınası nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 94 kişi hastanelere kaldırıldı.

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Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 94 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Kentte durumun kontrol altında olduğu, hastaneye kaldırılanların bir kısmının taburcu edildiği duyuruldu.

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Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 94 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
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