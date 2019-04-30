Kerimcan'ın videosuna yakın dostu Demet Akalın'dan sert tepki!

Kerimcan'ın videosuna yakın dostu Demet Akalın'dan sert tepki!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yanlışlıkla attığını iddia ettiği mastürbasyon videosuna yakın dostu Demet Akalın sert tepki gösterdi.

Kerimcan'ın videosuna yakın dostu Demet Akalın'dan sert tepki! - Sayfa 1

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın uçağın tuvaletinde cinsel organını göstererek video çektiği iddia edildi. Kerimcan, söz konusu videoyu da Instagram hesabından paylaştı. Durmaz'ın kısa sürede sildiği görüntüye ünlü isimlerden tepki yağdı.

111
Kerimcan'ın videosuna yakın dostu Demet Akalın'dan sert tepki! - Sayfa 2

Kerimcan Durmaz'a bir tepki de yediği içtiği ayrı gitmediği şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına sesli mesaj gönderen Akalın, Durmaz'a şu sözlerle sitem etti:

211
Kerimcan'ın videosuna yakın dostu Demet Akalın'dan sert tepki! - Sayfa 3

"Uçağın tuvaletinde böyle çirkin bir görüntüye imza atan insanı, evli barklı çoluklu biri olarak ben neyini savunayım. Ben mi git ona yap dedim. 

311
Kerimcan'ın videosuna yakın dostu Demet Akalın'dan sert tepki! - Sayfa 4

Ben Kerimcan'a söyleyeceğimi söyledim. Kimse seni bitiremedi sen kendini bitireceksin Kerimcan dedim.

411