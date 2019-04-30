Kerimcan'ın videosuna yakın dostu Demet Akalın'dan sert tepki!
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yanlışlıkla attığını iddia ettiği mastürbasyon videosuna yakın dostu Demet Akalın sert tepki gösterdi.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın uçağın tuvaletinde cinsel organını göstererek video çektiği iddia edildi. Kerimcan, söz konusu videoyu da Instagram hesabından paylaştı. Durmaz'ın kısa sürede sildiği görüntüye ünlü isimlerden tepki yağdı.
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Kerimcan Durmaz'a bir tepki de yediği içtiği ayrı gitmediği şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına sesli mesaj gönderen Akalın, Durmaz'a şu sözlerle sitem etti:
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"Uçağın tuvaletinde böyle çirkin bir görüntüye imza atan insanı, evli barklı çoluklu biri olarak ben neyini savunayım. Ben mi git ona yap dedim.
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Ben Kerimcan'a söyleyeceğimi söyledim. Kimse seni bitiremedi sen kendini bitireceksin Kerimcan dedim.
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