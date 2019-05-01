Kerimcan Durmaz'ın uçak videosu sonrası cezası 14 yıla kadar hapis...
Ortaya çıkan skandal mastürbasyon videosunun ardından avukatlar tarafından mahkemeye verilen Kerimcan Durmaz hakkında rekor hapis istemi geldi.
Sosyal medya hesabı Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Kerimcan Durmaz, uçakta mastürbasyon yaptığı görüntüleri yanlışlıkla paylaşmış ve milyonlarca kişi tarafından linç edilmişti. Ortaya çıkan görüntülerin ardından Durmaz'ın babası oğluna desteğini dile getirirken, mahkemeye ceza alması için başvurular da devam etti.
Diğer avukatlar gibi 'Hayasızca Hakaretlerde Bulunma', 'Müstehcenlik', 'Cinsel Taciz' ve 'Cinsel İstismar' suçlarından mahkemeye başvuran İstanbul Barosu avukatlarından Serdar Öktem, dilekçesinde sosyal medya fenomeninin 14 yıla kadar hapsini istedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan Öktem, dilekçesinde toplumun her kesimine hitap eden Instagram'da, Kerimcan Durmaz'ın cinsel organını teşhir eden video paylaştığını belirtti.
Toplumun sert tepkisi üzerine instagramı aktif bir biçimde kullanan Kerimcan Durmaz'ın yanlışlıkla paylaşılmış bir görüntü açıklamasının kabul edilemeyeceğini belirtti.