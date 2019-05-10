Kerimcan Durmaz'ın skandal video sonrası verdiği ifade ortaya çıktı! Durmaz itiraf etti!
Kerimcan Durmaz'a uçak tuvaletindeki mastürbasyon videosunun ardından soruşturma açılmıştı. Durmaz'ın verdiği ifade ortaya çıktı.
Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından, seyahat ettiği uçağın tuvaletinde cinsel organını gösterdiği videoyu Instagram hesabından paylaşmıştı. Durmaz'ın kısa sürede sildiği video ortalığı karıştırmış hatta hakkında soruşturma açılmıştı.
Müstehcen paylaşımının ardından hakkında soruşturma başlatılan Kerimcan Durmaz'ın dün Beykoz Adliyesi'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Söylemezsem Olmaz programında Durmaz'ın ortaya çıkan ifadesinde şu sözler yer aldı:
''Olay günü 29 Nisan 2019 günü yurt dışından uçak ile İstanbul Havalimanı'na ineceğim esnada uçağın tuvalet bölümünde çekilmiş, telefonumda mevcut olan bir videoyu, Instagram isimli sosyal paylaşım sitesi olan ve yalnızca yakın arkadaşlarımdan oluşan bir gruba göndermek isterken ekranın yanlış bölümüne dokunmam neticesinde rızam dışında yanlışlıkla gerçekleştirdiğim bir durumdur.
Zaten ben paylaştığım videonun farkında değildim. Bana arkadaşlarım tarafından telefonla durumun bildirilmesi üzerine haberdar oldum ve olabildiğince hızlı bir şekilde videoyu hikayeden kaldırdım.