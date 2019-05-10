Kerimcan Durmaz'ın skandal video sonrası verdiği ifade ortaya çıktı! Durmaz itiraf etti!

''Olay günü 29 Nisan 2019 günü yurt dışından uçak ile İstanbul Havalimanı'na ineceğim esnada uçağın tuvalet bölümünde çekilmiş, telefonumda mevcut olan bir videoyu, Instagram isimli sosyal paylaşım sitesi olan ve yalnızca yakın arkadaşlarımdan oluşan bir gruba göndermek isterken ekranın yanlış bölümüne dokunmam neticesinde rızam dışında yanlışlıkla gerçekleştirdiğim bir durumdur.