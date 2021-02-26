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Kerimcan Durmaz'ın Peşimde klibi rezalet dendi Twitter'da yer yerinden oynadı

Kerimcan Durmaz, Peşimde şarkısını ve klibini yayımladı. Twitter'da en üst sırada TT oldu. Beğenmeyenlerin saysısı ise oldukça fazla...

Makyözlükten sosyal medya fenomenliğine derken son olarak Kerimcan Durmaz şarkıcı oldu. Uzun bir süredir şarkısı ve klibiyle uğraşan Kerimcan, günün ilk saatleriyle şarkısını paylaştı, gün içinde ise olay yaratan klibi sosyal medya hesaplarında yerini aldı.

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Uzun süredir bu şarkı için heyecanlı olduğunu söyleyen Kerimcan Durmaz, Spotify platformunda yayınlanan şarkısını Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle paylaştı.

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Şarkının yayınlanmasının ardından Kerimcan Durmaz Twitter’da kısa sürede TT oldu. Şarkıyı dinleyen sosyal medya kullanıcıları ise birbiri ardına paylaşım yapmaya başladı. 

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Genel olarak sosyal medya kullanıcıları şarkıyı beğenmediklerini dile getirseler de şarkıyı eğlenceli bulan sosyal medya kullanıcıları olduğu da görüldü.

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