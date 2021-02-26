Kerimcan Durmaz'ın Peşimde klibi rezalet dendi Twitter'da yer yerinden oynadı

Makyözlükten sosyal medya fenomenliğine derken son olarak Kerimcan Durmaz şarkıcı oldu. Uzun bir süredir şarkısı ve klibiyle uğraşan Kerimcan, günün ilk saatleriyle şarkısını paylaştı, gün içinde ise olay yaratan klibi sosyal medya hesaplarında yerini aldı.