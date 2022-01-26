Kerimcan Durmaz'ın karda çıplak pozları Instagram'ı salladı Kendall Jenner'a benzetildi
Kerimcan Durmaz'ın arkadaşları ile beraber karlı havada iç çamaşırı ve kürküyle verdikleri pozlar sosyal medyada salladı. Kerimcan Durmaz'ın kar pozları Kendall Jenner'a benzetildi.
Instagram'da çektiği videolar ile fenomen olan ve sonrasında DJ'lik yapmaya başlayarak şarkıcılığa transfer olan Kerimcan Durmaz, evinin bahçesinde iç çamaşırının üzerine giydiği kürkle kar pozu verdi, Instagram'da yer yerinden oynadı.
Kerimcan Durmaz'ın arkadaşı Samet Liçina ile çektirdiği çıplak kar pozlarına övgü dolu yorumlar yazan da oldu ancak eleştiriler ön safhalarda yer aldı.
Kerimcan Durmaz'ın kar pozları bikinisi ile karlar üzerinde poz veren, sansasyonlarıyla ünlü Kardashian ailesinin üyesi olan Kendall Jenner'a benzetildi.
Kayak tatilinden bikinili pozlar paylaşan Kendall Jenner'ın cesur pozları Instagram'da akım başlatmıştı.