Kerimcan Durmaz'dan yeni video

Kerimcan Durmaz'dan yeni video

Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaştığı mastürbasyon videosuyla birçok kişiden tepki almıştı. Durmaz, gelen eleştireler karşısında bir açıklama daha yapmak zorunda kaldı.

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Geçtiğimiz hafta uçakta mastürbasyon yaptığı videosunu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Kerimcan Durmaz'dan özür videosu geldi.

Fenomen Kerimcan Durmaz’ın sosyal medya hesabından uçak tuvaletindeki mastürbasyon görüntülerini içeren videosu sızmıştı.

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Kerimcan Durmaz'dan yeni video - Sayfa 2

Kerimcan Durmaz bu görüntülerin kendisine ait olmadığına dair bir açıklama yapmıştı. Az önce paylaştığı videoda ise 'Herkesten özür diliyorum. Daha dikkatli olmalıydım' dedi

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Kerimcan Durmaz'dan yeni video - Sayfa 3

İşte Durmaz'ın o videosu

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