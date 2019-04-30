Kerimcan Durmaz'dan olay videosu için yeni açıklama
Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mastürbasyon videosuyla birçok kişiden tepki almıştı. Durmaz, gelen eleştireler karşısında bir açıklama daha yapmak zorunda kaldı.
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın sosyal medya hesabından uçak tuvaletindeki mastürbasyon görüntülerini içeren videosu sızdı. Kerimcan Durmaz bu görüntülerin kendisine ait olmadığına dair bir açıklama yaptı. Bu açıklama gelen tepkileri azaltmayınca bir açıklama daha yapmak zorunda kaldı.
Bu skandalın ardından bir açıklama yapan Durmaz açıklamasında, “Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli gibi bir videoyu avukatıma iletmek isterken şehven ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum.
Bu video içeriğine benzer şekilde tarafıma sürekli olarak farklı hesaplardan uygunsuz pek çok video ve resim gönderilmektedir. Üzülerek bildiriyorum ki, yanlışıkla paylaşılan bu video beni derinden sarsmıştır.
Beni de son derece rahatsız eden bu durumda mağdur olmam sebebiyle, mesaj olarak gelen bu videonun sosyal medyada paylaşılması ile ilgili gerekli hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır” ifadelerini kullanmıştı.