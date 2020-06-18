Kerimcan Durmaz'dan Caner Çalışır itirafı geldi küs bir şekilde ayrışmışlar
geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner Çalışır ile aralarında neler olduğunu Kerimcan Durmaz anlattı.
Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, geçtiğimiz hafta evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ölümünün ardından iddialar peşini bırakmazken küs olduğu yakın dostu Kerimcan Durmaz, sosyal medyadan paylaştığı videoyla yakın dostu Caner Çalışır’ın vefatının ardından ilk kez konuştu.
Caner ile küs olduklarını söyleyen Kerimcan Durmaz, şunları anlattı:
"6 yıldır en güzel anılarımı geçirdiğim, arkadaşım, dostum dediğim insan artık yok. Buna alışabilmek çok zor. Son iki ay birbirimize kırgındık Caner ile. Küsüp barışabiliriz normal arkadaşlar gibi.''
''Düşman değildik. Hala arkadaştık ama birbirimize kırgındık. Böyle olsun istemezdim. Onunla küs bir şekilde ayrılmak istemezdik ama böyle oldu."
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır'ın vefatının ardından Instagram'dan duygusal bir paylaşım yapmıştı. Durmaz, Caner Çalışır ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak şunları yazmıştı:
"Caner’imm, dostum, bizi bugün bırakıp gitti... Hala inanamıyorum, aklım almıyor. Daha çok erkendi be Caner’im daha birlikte yapacağımız çok şey vardı.''