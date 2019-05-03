Kerimcan Durmaz'a Yağmur Sarıoğlu'ndan destek
Sosyal medya hesabı İnstagram'dan cinsel organının videosunu paylaştığı iddia edilen Kerimcan Durmaz'a Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan destek geldi
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun eşinden Kerimcan'a destek veren bir paylaşım yaptı. Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından cinsel organını gösterdiği iddia edilen Kerimcan Durmaz'a destek verdi.
Son yıllarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ünlenen Kerimcan Durmaz'ın yaptığı son paylaşım olay yarattı. Geçtiğimiz günlerde kendisine ait olmadığını iddia ettiği uçak tuvaletinde çekilen müstehcen görüntüleri yanlışlıkla sosyal medyada yayınlayınca gündeme oturmuştu
Kerimcan Durmaz, yaptığı paylaşım sonrası sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuş, 3 milyonu aşkın takipçisi 3 milyonun altına düşmüştü. Yaşanan skandal sonrası büyük bir kesim Kerimcan Durmaz'ı eleştirse de destek verenler de oldu. O isimlerden biri de Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu oldu.
Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden gelen soruları yanıtladı.