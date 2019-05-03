Kerimcan Durmaz'a Yağmur Sarıoğlu'ndan destek

Kerimcan Durmaz, yaptığı paylaşım sonrası sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuş, 3 milyonu aşkın takipçisi 3 milyonun altına düşmüştü. Yaşanan skandal sonrası büyük bir kesim Kerimcan Durmaz'ı eleştirse de destek verenler de oldu. O isimlerden biri de Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu oldu.