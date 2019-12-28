Kerimcan Durmaz'a Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş çıplak fotoğraflarını attı ifşa oldu
Mastürbasyon videosuyla rezilliğini ortaya seren Kerimcan Durmaz'a Reynmen lakaplı rapçi Yusuf Aktaş'ın çıplak fotoğraflarını attığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Uçakta mastürbasyon videosu çekip ardından Instagram hesabından yayımlayan Kerimcan Durmaz skandalının ardından Reynmen skandalı patladı. Kerimcan'ın rezilliğinin ardından yayımladığı özür videosuyla dalga geçen Reynmen lakaplı rapçi Yusuf Aktaş'ın çıplak fotoğraflarını Kerimcan Durmaz'a attığı iddia edildi.
Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında ortaya atılan iddiaya göre, Youtuber Reynmen ile fenomen Kerimcan Durmaz'ın mesajlaşması paylaşıldı. Reynmen'in Kerimcan Durmaz'a gönderdiği fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi.
Reynmen'in gönderdiği fotoğraflara Kerimcan Durmaz gülerek 'Olay' yanıtını verdi. Söylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken, Reynmen'e yüklenerek "Bir erkek bir erkeğe neden donuyla fotoğraf atar?" diyerek tepki gösterdi.
Reynmen ifşa olmasının ardından Twitter'da küfür ederek şunları söyledi: "Aynen a... çocukları Kerimcan'a nude attım aynen olaay hahahahahahaahahahahahaha."