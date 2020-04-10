Kerimcan Durmaz yaşlılara 'geberin' dedi suç duyurusunda bulunuldu
Üst üste yaptığı rezillikleriyle dillerden düşmeyen Kerimcan Durmaz, koronavirüse rağmen dışarıya çıkan yaşlılara 'Geberin' dediği anların videosunu paylaştı. Avukat Serdar Öktem, Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.
Sosyal medyada çektiği videolarla fenomen haline geldikten sonra birçok kişi gibi DJ'liğe soyunan Kerimcan Durmaz, skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Durmaz, son olarak yaşlılar için söylediği sözlerle herkesin ağzını açık bıraktı ve tepki çekti.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için evinden çıkmayan Kerimcan Durmaz, önceki gün tüm koruyucu ekipmanlarına bürünerek arkadaşıyla markete gitti.
Araç kullanırken önüne çıkan 65 yaş üstündeki vatandaşa tepki gösteren Durmaz, bir video çekerek şunları söyledi:
"Bu insanlar neden sokakta? Bırak 65'i binlerce insan sokakta yürüyor, bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık. Lütfen arkadaşlar artık evinize gider misiniz? Çok sinirim bozuldu.''
''Biz iflah olmayız. Artık eve gidin de demiyorum, çıkın dışarı, geberin. Bazılarınız gebersin, biz gençler olarak devam edelim, bunu mu istiyorsunuz?"