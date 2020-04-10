Kerimcan Durmaz yaşlılara 'geberin' dedi suç duyurusunda bulunuldu

Sosyal medyada çektiği videolarla fenomen haline geldikten sonra birçok kişi gibi DJ'liğe soyunan Kerimcan Durmaz, skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Durmaz, son olarak yaşlılar için söylediği sözlerle herkesin ağzını açık bıraktı ve tepki çekti.