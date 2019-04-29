Kerimcan Durmaz uçaktaki edepsiz videosu yüzünden mahkemelik oldu
Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yanlışlıkla mastürbasyon yaptığı bir videoyu paylaşan Kerimcan Durmaz'ın 5 ayrı suçtan hapsi istendi.
Uçak seyahati sırasında tuvalette mastürbasyon görüntüleri ile Türkiye'nin gündemine oturan ve 7'den 70'e büyük tepki çeken Kerimcan Durmaz'ın mahkemede yargılanmasını isteyenlerin beklediği haber geldi. Avukat Hakan Tamgüç, ünlü DJ'i 5 ayrı suçtan mahkemeye vererek tutuklanmasını talep etti.
Önceki gün olayın yaşanmasının ardından Kerimcan Durmaz hakkında mahkemeye başvuracağını belirten Tamgüç, bugün harekete geçti. Tamgüç, bu haberi "Kerimcan Durmaz denen bu şahıs ile ilgili yarın savcılık suç duyurumuzu yağacağız, şimdiden hayırlı olsun" diyerek duyurmuştu.
Mahkemeye sunduğu dilekçeyi de sosyal medya hesabından paylaşan Tamgüç, Kerimcan Durmaz’ın cinsel istismar, cinsel taciz, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçlarından tutuklanmasını talep ederek bahsi geçen Instagram hesabının ise kapatılmasını istedi.
Kerimcan Durmaz ne yapmıştı?
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Instagram’da mastürbasyon yaptığı görüntüyü paylaşmış ve bu paylaşım milyonlarca takipçisinde şok etkisi yaratmıştı.