Kerimcan Durmaz uçaktaki edepsiz videosu yüzünden mahkemelik oldu

Mahkemeye sunduğu dilekçeyi de sosyal medya hesabından paylaşan Tamgüç, Kerimcan Durmaz’ın cinsel istismar, cinsel taciz, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçlarından tutuklanmasını talep ederek bahsi geçen Instagram hesabının ise kapatılmasını istedi.