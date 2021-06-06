Kerimcan Durmaz sessizliğini bozdu Acun Ilıcalı'ya kızan Erkan Petekkaya'ya bakın ne dedi
TV8'de Kerimcan Durmaz'a ödül verilince Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmayan Erkan Petekkaya yeni açıklamalar yaptı. Kerimcan Durmaz da sessizliğini bozdu.
Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine çok sinirlendi. Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullandı. Ancak Petekkaya daha sonra bu paylaşımı kaldırarak, oynadığı diziden bir sahne paylaştı.
Paylaşımının ardından çok konuşulan isimler arasına giren Petekkaya'dan konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi. Petekkaya, TV100'e yaptığı açıklamada fazla ileri gittiğini ve kendini daha iyi anlatması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
"Fazla ileri gitmişim, daha düzgün anlatabilirdim. Bu olmaz, bizim çocuklarımız var. Türk Hava Yolları'nın tuvaletinde mastürbasyon yapmış bir adam bu. Hiçbir görevli bu olayın peşine düşmedi. Daha sonra karşımıza şarkıcı olarak çıktı. Elbette cinsel tercihine saygımız var."
Söylediklerinin arkasında olduğunu ve Acun Ilıcalı'dan değil, insanlardan özür dilediğini söyleyen Petekkaya, şöyle konuştu:
''Bir yayıncı kuruluş ödül verdiği kişiye dikkat etmeliydi ama şunu belirtmem lazım, söyleyeceklerimi sert söylemişim.''