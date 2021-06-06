Kerimcan Durmaz sessizliğini bozdu Acun Ilıcalı'ya kızan Erkan Petekkaya'ya bakın ne dedi

"Fazla ileri gitmişim, daha düzgün anlatabilirdim. Bu olmaz, bizim çocuklarımız var. Türk Hava Yolları'nın tuvaletinde mastürbasyon yapmış bir adam bu. Hiçbir görevli bu olayın peşine düşmedi. Daha sonra karşımıza şarkıcı olarak çıktı. Elbette cinsel tercihine saygımız var."