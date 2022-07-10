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Kerimcan Durmaz kaza geçirdi ölümden döndü! Aracı hurdaya döndü

Kerimcan Durmaz kaza geçirdi ölümden döndü! Aracı hurdaya döndü

Ünlü sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz geçtiğimiz gün Yalova'da sahne aldı. Durmaz konser dönüşü arkadaşları ile trafik kazası geçirdi.

Kerimcan Durmaz kaza geçirdi ölümden döndü! Aracı hurdaya döndü

2015'ten beri İnstagram ve Snapchat'te yaptığı komik ve ilginç paylaşımlarla dikkat çeken sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi.

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Kerimcan Durmaz kaza geçirdi ölümden döndü! Aracı hurdaya döndü

Çıkarttığı Peşimde şarkısı ile müzik dünyasında günem olan Durmaz yoğun konserlerine yaz sezonunda devam ediyor.

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Kerimcan Durmaz kaza geçirdi ölümden döndü! Aracı hurdaya döndü

Geçtiğimiz gün Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir mekanda sahne alan Kerimcan Durmaz dönüş yolunda arkadaşlarıyla trafik kazası geçirdi.

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Kerimcan Durmaz kaza geçirdi ölümden döndü! Aracı hurdaya döndü

Sakarya güzergahında ilerleyen Durmaz ve arkadaşları ölümden döndü. Otomobili arkadaşının kullandığını ifade eden sosyal medya fenomeni, kazayı ucuz atlattı.

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