Kerimcan Durmaz kaza geçirdi ölümden döndü! Aracı hurdaya döndü
Ünlü sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz geçtiğimiz gün Yalova'da sahne aldı. Durmaz konser dönüşü arkadaşları ile trafik kazası geçirdi.
2015'ten beri İnstagram ve Snapchat'te yaptığı komik ve ilginç paylaşımlarla dikkat çeken sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi.
Çıkarttığı Peşimde şarkısı ile müzik dünyasında günem olan Durmaz yoğun konserlerine yaz sezonunda devam ediyor.
Geçtiğimiz gün Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir mekanda sahne alan Kerimcan Durmaz dönüş yolunda arkadaşlarıyla trafik kazası geçirdi.
Sakarya güzergahında ilerleyen Durmaz ve arkadaşları ölümden döndü. Otomobili arkadaşının kullandığını ifade eden sosyal medya fenomeni, kazayı ucuz atlattı.