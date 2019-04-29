Kerimcan Durmaz hapse girebilir Avukatlardan peşpeşe suç duyurusu

Altıkardeş, "Kerimcan Durmaz'ın resmi hesabından, tüm takipçilerin görebileceği şekilde müstehcen görüntüleri paylaşılmıştır. Durmaz, daha sonra hayasızca hareketler ve cinsel taciz içeren görüntülerin kendisine ait olmadığına dair paylaşımlarda bulunmuştur.